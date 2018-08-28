تركيا تسارع إلى بناء قاعدة عسكرية جديدة

نقلت صحيفة "يني سافاك" عن طلب القوات البحرية إلى الخارجية التركية أن الجيش التركي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بسرعة شمالي قبرص التركية غير المعترف بها من أجل حماية مصالحها في البحر المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تنظر في إمكانية إعادة استخدام قاعدة غيتشيتكالا الجوية شمالي قبرص، التي كان يستخدمها الطيران العسكري التركي في السابق.

© AP Photo / Gregorio Borgia الطائرات الملكية تتحرك... من التقى بوزير خارجية قطر "سرا" في قبرص

وتجدر الإشارة إلى أن قبرص مقسمة إلى جزأين منذ عام 1974 بعد دخول تركيا، ردا على محاولة الانقلاب في قبرص بمشاركة الجيش اليوناني. ودخلت القوات المسلحة التركية إلى شمال قبرص ليلة 21 تموز/يوليو واحتلت 37% من الأراضي.

وتم في عام 1983، إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، التي اعترفت بها تركيا فقط. واستؤنفت المفاوضات لإعادة توحيد قبرص في شباط/فبراير من عام 2014، بعد توقف دام عامين.

إلا أن العلاقات بين اليونان وتركيا تدهورت بعد أن فر 8 جنود أتراك إلى اليونان في تموز/يوليو من عام 2016، خوفا من الملاحقة من قبل السلطة بعد محاولة انقلاب فاشلة.