رياك مشار يرفض التوقيع على أحدث اتفاق سلام لإنهاء الحرب في جنوب السودان

قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار رفض التوقيع على أحدث مسودة اتفاق سلام مع حكومة جوبا من شأنه إنهاء صراع استمر لسنوات.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة مناوا بيتر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "رفضت المعارضة في جنوب السودان بقيادة ريك مشار اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى، لحل المشاكل العالقة مع الحكومة".

© AP Photo / جنوب السودان يستأنف ضخ النفط من حقل متوقف منذ 2013

وأضاف: "لم نوقع، لأننا لدينا ملاحظات على اتفاقية ولم يضمنها الوسيط السوداني في الاتفاقية".

وكان وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر، أعلن يوم الأحد الماضي، استئناف ضخ نفط جنوب السودان للمرة الأولى منذ توقفه عقب اندلاع الحرب الأهلية قبل نحو 5 سنوات. وقال إن جوبا استأنفت ضخ 20 ألف برميل يوميا من الخام من حقل توما ثاوث النفطي الذي توقف الإنتاج فيه منذ 2013.

ووقعت أطراف الصراع في جنوب السودان في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي في الخرطوم اتفاقية قسمة السلطة بعد قرابة شهر من الاتفاق على وقف إطلاق النار. وشهدت دولة جنوب السودان حديثة الاستقلال من السودان الشمالي حربا مدمرة منذ العام 2013، وتسبب هذه الحرب الأهلية في تشريد الملايين وقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.