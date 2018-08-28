تحذيرات إسرائيلية جديدة للأسد

جدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد آردان، تهديداته للرئيس السوري، بشار الأسد، فيما يتعلق بالقوات الإيرانية في سوريا.

هدد وزير الأمن الداخلي، غلعاد آردان، الرئيس السوري، بشار الأسد، بإنه إذا أبقى القوات الإيرانية في الأراضي السورية، فإنه سيدفع الثمن غاليا، وبأن الاتفاق المشترك الجديد بين إيران وسوريا هو صفقة لإبقاء القوات الإيرانية في سوريا، ما يعني إجبار إسرائيل على مواجهته.

العلم الأبيض

© AP Photo / Iranian Presidency Office قلق إسرائيلي من زيارة وزير الدفاع الإيراني لسوريا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، على لسان الوزير الإسرائيلي، أن إسرائيل لم تتوقع رفع إيران للعلم الأبيض، لكن الاتفاق الجديد بين إيران وسوريا يعني إضفاء الأسد الشرعية على إبقاء القوات الإيرانية في أراضيه، وهذه الصفقة الجديدة لم ولن تقبلها إسرائيل.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه رغم نجاح الرئيس الأسد في الحرب الأهلية في سوريا، فإن إسرائيل لم ولن تقبل وجود قوات إيرانية في بلاده، وبأنه إذا أصر الرئيس السوري على ذلك، فإنه سيدفع الثمن.

وساد القلق والتوتر إسرائيل بعد زيارة وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، لسوريا، والتي بدأت، صباح الأحد، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء.

اتفاق عسكري جديد



أبدى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، مساء الأحد، قلقه من زيارة أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، لسوريا، وزعم أن هناك اتفاقا عسكريا جديدا بين الطرفين، السوري والإيراني.

ادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا" أن زيارة حاتمي لدمشق تأتي بهدف التوقيع على اتفاق دفاع مشترك جديد بين إيران وسوريا، خاصة وأن حاتمي وصل إلى دمشق بصحبة وفد عسكري إيراني، رفيع المستوى.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن حاتمي صرح خلال زيارته المهمة بأنه جاء إلى سوريا بهدف تقوية وتعزيز الحلف السوري الإيراني المعارض أو المناهض لإسرائيل، وبأن هذه الزيارة هي الرد الإيراني على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لإسرائيل، الأسبوع الماضي.



© AFP 2018 / ATTA KENARE وزير الدفاع الإيراني يتفقد حلب وقاعدة قوات التدخل السريع

وعزى الموقع العبري الاستخباراتي سبب آخر لزيارة الوفد العسكري الإيراني إلى دمشق، إلى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خروج القوات الإيرانية من سوريا.

زيارة مضادة



يشار إلى أن بولتون وصل إلى تل أبيب صباح الأحد قبل الماضي، في زيارة ليومين متتالين، التقى خلالها برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبوزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، في اليوم نفسه (الأحد)، أن الهدف الرئيس من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأولى من نوعها، منذ توليه مهام منصبه، في مارس/ آذار الماضي، هو العمل على إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وكان وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى العاصمة السورية، دمشق، صباح الأحد، في زيارة رسمية ليومين، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الحكومة ووزير الدفاع السوريين.