قناة عبرية: عباس يهدد بإفشال اتفاق التهدئة مع إسرائيل

زعمت قناة عبرية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، صرح خلال جلسة مغلقة بأنه لن يسمح بإمرار اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل. وهو ما نقلته القناة على لسان مصدر مسؤول في حركة فتح الفلسطينية.
أوضحت القناة العبرية أن الرئيس الفلسطيني لن يقبل بتوقيع اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقته وموافقة السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن حركة فتح أرسلت، اليوم الثلاثاء، ردها على الاقتراحات المصرية الخاصة باتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، وبأن بعض الفصائل الفلسطينية وصلت إلى القاهرة لإجراء مفاوضات موازية للتوقيع على اتفاق مصالحة فلسطينية.
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