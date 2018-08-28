قناة عبرية: عباس يهدد بإفشال اتفاق التهدئة مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، على جثتي تمرير اتفاق التهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

زعمت قناة عبرية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، صرح خلال جلسة مغلقة بأنه لن يسمح بإمرار اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل. وهو ما نقلته القناة على لسان مصدر مسؤول في حركة فتح الفلسطينية.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY تقارير: عباس يقر عقوبات جديدة على غزة ...و"حماس" تهدد

زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية ، ظهر اليوم الثلاثاء، أن أبو مازن صرح خلال مباحثات مغلقة بأنه على جثته إمرار اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، وأنه لن يكون هناك اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الحمساوي والإسرائيلي، وبأن الاتفاق بينهما لن يمر بدون موافقة السلطة الفلسطينية.

أوضحت القناة العبرية أن الرئيس الفلسطيني لن يقبل بتوقيع اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، دون موافقته وموافقة السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن حركة فتح أرسلت، اليوم الثلاثاء، ردها على الاقتراحات المصرية الخاصة باتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، وبأن بعض الفصائل الفلسطينية وصلت إلى القاهرة لإجراء مفاوضات موازية للتوقيع على اتفاق مصالحة فلسطينية.