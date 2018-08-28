جنرال إسرائيلي: إغلاق "الأونروا" يستهدف الأمن القومي الإسرائيلي

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية" حوارا مع الجنرال عاموس جلعاد، مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلي السابق، أوضح فيه أن التقليص الأمريكي للمساعدات المادية للفلسطينيين يعني الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي.

© AP Photo / Khalil Hamra جنرالات إسرائيليون: وقف دعم "الأونروا" ليس حلا

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تقليص المساعدات الأمريكية لوكالة دعم غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعني إغلاق المدارس والمستشفيات وطرد المدرسين والموظفين يعني خروجهم إلى الشوارع، وهو ما يضر، وبقوة، بأمن إسرائيل.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الجنرال عاموس جلعاد، وصف منظمة الأونروا بالخسيسة والعميلة لحركة حماس، أو المعادية لإسرائيل، لكنها في الوقت نفسه لابد من التحدث مع المنظمة الدولية نفسها، أي لا يمكن الاستغناء عنها.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية كتبت، مساء أمس الاثنين، أن الكثيرين من الجنرالات الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم من وقف الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وكالة دعم وغوث اللاجئين "الأونروا"، باعتباره المشكلة وليس الحل، وبأن وقف الدعم المادي لا يعني إنهاء المشكلة الفلسطينية، إنما هو المشكلة نفسها.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قلصت المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني بواقع 200 مليون دولار.