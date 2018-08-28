محلل سياسي: دعوى إيران ضد أمريكا في محكمة العدل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين

قال الدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني، إن إيران تستند في دعواها أمام المحكمة الدولية إلى اتفاقية الصداقة التي وقعتها مع واشنطن عام 1955.

© AP Photo / Iranian Presidency Office مفاجأة بشأن شكوى إيران ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات اقتصادية وودية بين البلدين، وهو ما خرقته الولايات المتحدة بعقوباتها الأخيرة، فضلا عن خرقها للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الباحث الإيراني عبر برنامج "بوضوح" على راديو "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "نحن نعلم أن أمريكا عادة ما تتجاهل قرارات محكمة العدل وأنه قد يطول أمد التقاضي أمامها، لكن أحد أهدف إيران هو إحراج الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي".

ومن جانبه، قال محمد المذحجي الكاتب المختص في الشأن الإيراني: "طهران سلكت هذا المسلك القانوني طويل الأمد بعدما فشلت كل المساعي الدبلوماسية التي كانت تستهدف تقريب وجهات النظر".

وأشار المذحجي إلى أن هذه الخطوة من جانب إيران جاءت بالتنسيق مع الشركاء الأوربيين لعمل نوع من الضغط على الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي.

وأتم المذحجي، أن هذا ما يفسر غضب واشنطن ووزير خارجيتها مايك بومبيو من هذه الخطوة، كونها تمثل مؤشرا سلبيا أمام المجتمع الدولي.