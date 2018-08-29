أردوغان في ذكرى يوم النصر: نحن على وشك تحقيق انتصارات جديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ثقته بأن بلاده على وشك تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة، لافتا إلى أن تحقيق تركيا لأهداف 2023 سيساهم في تحديد اتجاه المنطقة.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى الـ96 لعيد النصر التركي التي تصادف في 30 آب/ أغسطس الجاري: "إن انتصارنا يوم 30 آب/ أغسطس يبرهن على أن الطريق أمامنا مفتوح دائماً لتحقيق النجاحات مهما كانت الظروف صعبة".

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace الرئاسة التركية: أردوغان يزور إيران الشهر المقبل وأضاف أردوغان: "أثق اليوم بأننا على وشك تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة، وأننا سنكسب هذه المعركة أيضا بدعم من الذين يثقون بتركيا وشعبها".

واستطرد أردوغان قائلا: "إن وصول تركيا لأهداف 2023 سيساهم في تحديد اتجاهنا واتجاه منطقتنا".

ويعتبر عيد النصر التركي من أهم الأعياد الوطنية التي تحتفل بها تركيا كذكرى لانتصارها على اليونان في 30 آب/ أغسطس عام 1922 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.