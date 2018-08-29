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13:21 29 أغسطس/ أب 2018
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    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين

    وزارة الدفاع الروسية تحسب عدد اللاجئين السوريين في العالم

    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    العالم
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    وفقا للبيانات المعممة، اضطر نحو 7 ملايين من المواطنين السوريين إلى مغادرة سوريا.

    وبحسب النشرة الإخبارية المنتظمة لمركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين، يوجد نحو 7 ملايين لاجئ سوري على أراضي 45 دولة.

    ووفقا للمعلومات المعممة، يوجد على أراضي 45 دولة 6 985 282  لاجئا سوريا مسجلا، من بينهم 2 095 585 امرأة و3 562 494 طفلا".

    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    عودة 150 لاجئا من لبنان إلى سوريا أمس

    وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 29 بلدا من أصل 45 (تركيا، لبنان، الأردن، مصر، ألمانيا، العراق، هولندا، النمسا، الدنمارك، اليونان، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، رومانيا، إسبانيا، إيرلندا، مالطا، بولندا، البوسنة والهرسك، الأرجنتين، لوكسمبورغ، كرواتيا، سلوفينيا، بلغاريا، هنغاريا، آيسلندا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، لاتفيا)، أكدت بيانات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدد اللاجئين فيها.

    وهكذا، في أراضي هذه الدول 6651845 نسمة (تركيا —3 548 273، لبنان — 976 002، الأردن —668 123، ألمانيا — 534 011 مصر — 498 986، العراق — 249 123 هولندا — 74 998 النمسا — 42 505 الدنمارك — 17 995 اليونان — 13 139، سويسرا — 6702، بلجيكا — 3982، إيطاليا — 3836، رومانيا — 3101، إسبانيا — 2352 أيرلندا — 1729، مالطا — 1289، البوسنة والهرسك — 1630، بولندا — 1069، الأرجنتين 818، لوكسمبورغ 663، كرواتيا 530، سلوفينيا 460، بلغاريا 180، المجر 51، آيسلندا 197، سلوفاكيا 43، جمهورية التشيك 39، لاتفيا 19).

    وأعرب  1 712 234  سوريا عن رغبته في العودة إلى ديارهم  في سوريا من تسع دول (لبنان — 889 031، تركيا — 297 342، ألمانيا — 174 897، الأردن — 149 268، العراق — 101 233، مصر — 99 834، الدنمارك — 412، البرازيل — 149، النمسا — 68).

    إجمالاً، منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015، عاد 238 639  لاجئًا إلى سوريا من أراضي دول أجنبية، من بينهم 71 575  امرأة و121 714  طفلاً.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    لاجئين سوريين, العالم, سوريا
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