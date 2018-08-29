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16:30 29 أغسطس/ أب 2018
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    الأونروا

    إسرائيل تشكر الولايات المتحدة على تشكيكها في عدد اللاجئين الفلسطينيين

    © AP Photo / Khalil Hamra
    العالم
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    بعد شكها في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، قدمت إسرائيل الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    قدم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، الشكر العميق لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشكها في أرقام أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، والمقدر بما يزيد عن 5 مليون لاجيء.

    وكتب السفير داني دانون في صفحته الرسمية على "توتير"، أن بلاده تشكر المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على تشكيكها في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

    يشار إلى أن هايلي اتفقت مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في تصريحات خاصة لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد بحثي في واشنطن، غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل.

    المسجد الأقصى
    © REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
    تقارير تتحدث عن خطة أمريكية لـ"تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"
    وخفضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

    أرقام حقيقية 

    وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".
    وتقول "أونروا"، إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.
    ووفقا لـ"رويترز"، شككت هايلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.

    يشار إلى أن القناة العبرية الثانية، كشفت السبت الماضي، النقاب عن "خطة أمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين". حيث ذكرت القناة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية للرئيس،

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Leah Millis
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    دونالد ترامب، عن تفاصيل خطة جديدة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مطلع الشهر المقبل.

    وكالة الأونروا
    وأوردت القناة العبرية أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية قريبا عن وقف الميزانية والدعم الأمريكي لوكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الضفة الغربية، ومطالبة إسرائيل بالتضييق على الوكالة، ومنع تحويل الميزانيات للوكالة من دول أخرى.
    وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية تسعى للاعتراف بحوالي 10% عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا فقط، أي نصف مليون فلسطيني فقط، من بين خمسة ملايين فلسطيني لاجئين حول العالم.
    ما يعني بحسب القناة، تمهيد هذه الإجراءات إلى إعلان إدارة ترامب رسميا عن سياسة جديدة، تهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
    خطة أمريكية جديدة 
    لاجئين فلسطينيين في مخيم عين الحلوة
    © REUTERS / Ali Hashisho
    الولايات المتحدة تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين
    وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تتضمن الخطة الأمريكية الجديدة عددا من الخطوات السياسية التي تستهدف، في المقام الأول، وكالة الأونروا، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الخطة الجديدة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، عندها ستنشر الإدارة الأمريكية سياستها تجاه الأونروا.
    وتتضمن الخطة الأمريكية وقف الميزانيات وتمويل أنشطة منظمة "الأونروا"، مع طلب إسرائيل إعادة النظر في التفويض الذي تمنحه للوكالة الدولية للعمل والنشاط في الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان عدم تمكين الدول العربية من تحويل الميزانيات إلى الوكالة بدلا من الإدارة الأمريكية.
    وأضافت القناة العبرية أن هذه الخطة الأمريكية الجديدة تعني استمرار الخطط الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، والرامية إلى الاعتراف بالحقوق الإسرائيلية، خاصة وأن ترامب سبق واعترف بالقدس عاصمة لدولة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.    

    انظر أيضا:

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    أخبار الأونروا, الأمم المتحدة, الأونروا, فلسطين المحتلة, الأمم المتحدة
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