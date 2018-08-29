إسرائيل تشكر الولايات المتحدة على تشكيكها في عدد اللاجئين الفلسطينيين

قدم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، الشكر العميق لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشكها في أرقام أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، والمقدر بما يزيد عن 5 مليون لاجيء.
وكتب السفير داني دانون في صفحته الرسمية على "توتير"، أن بلاده تشكر المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على تشكيكها في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.
And #Israel thanks you, @USUN Ambassador @nikkihaley, for your support and commitment to the truth! https://t.co/jALP3ljKPd— Ambassador Danon (@dannydanon) August 28, 2018
يشار إلى أن هايلي اتفقت مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في تصريحات خاصة لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد بحثي في واشنطن، غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل.
أرقام حقيقية
وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".
وتقول "أونروا"، إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.
ووفقا لـ"رويترز"، شككت هايلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.
يشار إلى أن القناة العبرية الثانية، كشفت السبت الماضي، النقاب عن "خطة أمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين". حيث ذكرت القناة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية للرئيس،
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