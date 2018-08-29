ظريف: لا نتفاوض مع كذابين وإسرائيل دولة عدوانية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحدهما اللتان تمتلكان أسلحة نووية في الشرق الأوسط.

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هاجم الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث قال إن الولايات المتحدة أول من استخدم قنبلة نووية، وإن إسرائيل دولة عدوانية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران

وكتبت القناة العبرية "ريشيت 13" اليوم الأربعاء، أن ظريف أكد أن بلاده لن تقيم مفاوضات مع ممثلين أمريكيين كذابين.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قد حذر صباح اليوم الأربعاء، من أن إيران ستتخلى عن الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي ما لم يخدم مصالحها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أوروبا في الحفاظ على الاتفاق.

وقال خامنئي في خطاب نشر على موقعه الرسمي، "إن الاتفاق النووي ليس هدفا بل وسيلة، وطبعا إذا لم نصل إلى نتيجة مع هذه الوسيلة في الحفاظ على المصالح الوطنية، سيتم التخلي عنها".