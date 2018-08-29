موقع عبري: خلافات قوية بين "حماس" وعباس

قال موقع إلكتروني إخباري إسرائيلي إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) يرفض، وبقوة، إتمام التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "jdn" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) يرفض استكمال المراحل النهائية من اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وهي المراحل أو الخطوات التي تقوم بها القاهرة، خلال تواجد الفصائل الفلسطينية فيها، هذه الأيام.

© AP Photo / Dan Balilty وزير الاستخبارات الإسرائيلي: ما يردده عباس "دعاية"

وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية أو رجال الرئيس أبو مازن يعارضون الخطوات المصرية والأممية والقطرية الداعية لإتمام اتفاق تهدئة بين "حماس" وإسرائيل، وبأن هناك خلافات عميقة بين حركة "حماس" وأبو مازن، الذي يصر على تدخل حركة "فتح" في الاتفاق، أو يبدو لديه شروط أخرى.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن المفاوضات بين "حماس" والرئيس الفلسطيني وصلت إلى طريق مسدود، وبأن الشعب الفلسطيني هو ضحية هذه الخلافات الداخلية.