في ظل خضوعه للتحقيق... ترامب يعلن ترك محامي البيت الأبيض منصبه

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن محامي البيت الأبيض، دون ماكغان، سوف يترك منصبه الخريف الجاري، مع استمرار تحقيقات حول تورط ترامب وأعضاء في حملته الانتخابية بالتواطؤ مع تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

وغرد ترامب، عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "محامي البيت الأبيض، دون ماكغان، سوف يترك منصبه في الخريف، بعد وقت قصير (كما أتمنى) من التصديق على تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وتابع ترامب "لقد عملت مع دون لفترة طويلة وأقدر خدماته بحق".

ولفتت شبكة "سي إن إن" إلى أن ترك ماكغان منصبه جاء بعد الكشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن "تعاونه بشكل مكثف" مع التحقيقات التي يجريها القاضي روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".