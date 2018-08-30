البنتاغون يعلن عجز أمريكا عن الفكاك من صواريخ تنطلق من روسيا

أعلن قائد عسكري أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد في مأمن.

وقال تيرينس اوشونيسي قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية في كلمة له أمام الاجتماع الـ140 لرابطة الحرس الوطني الأمريكي، "إن الوطن (الولايات المتحدة الأمريكية) لم يعد في مأمن من شر أعدائه".

© REUTERS / Yonhap صواريخ روسيا تجرد أهم سلاح أمريكي من فعاليته

ونقلت جريدة "ميليتري تايمز" عن الجنرال اوشونيسي قوله "إننا كنا في وقت سابق نظن أن البحار والدول الصديقة التي تحيط بنا تجعل بلدنا في مأمن ولكن كل شيء يتغير، وهناك أعداء بإمكانهم مطاولة أراضينا".

وأوضح قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي أن الأعداء الجدد الذين يتحدث عنهم هم روسيا والصين.

وشدد الجنرال الأمريكي على ضرورة إيجاد ما يحمي الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة روسيا والصين.

ومن بين الأسلحة القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية مخترقة دفاعاتها صواريخ فرط صوتية روسية.

وذكرت الجريدة الأمريكية أن هذه الصواريخ تستطيع الوصول إلى أهدافها عبر الفضاء حول الأرض.