رئيس الأركان الصيني يشيد بتطور الجيش الروسي وإمكانياته

أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني، الفريق أول لي زوتشنغ، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالقوات المسلحة الروسية ونجاحاتها الكبيرة.

© REUTERS / China Stringer Network الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

موسكو- سبوتنيك . وقال زوتشنغ: "أعبر لكم عن احترامي للقوات المسلحة الروسية. لقد حققتم نجاحات كبيرة. لقد أظهرت القوات المسلحة الروسية نتائج باهرة في السنوات الأخيرة". وأشار إلى أن نجاحات الجيش الروسي معروفة للجميع وليس للجيش الصيني فقط.

وأضاف: "يجري تحت قيادتكم إجراء عمليات اختبار مفاجئة للقوات، ومناورات استراتيجية، وألعاب عسكرية دولية. لقد أثبتت القوات المسلحة كفاءتها، وقد نالت التقدير خلال عمليات مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا. الكل في الصين يعرف ، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، بطل روسيا، معرفة شخصية ويكن له الاحترام ".

كما نقل زوتشنغ، امتنان القيادة العسكرية والسياسية الصينية على التعاون الثنائي المثمر في المجال العسكري.

ويقوم الفريق أول لي زوتشنغ، بصفته رئيس هيئة الأركان المشتركة، بأول زيارة خارجية له إلى روسيا، مما يؤكد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية — وهي شراكة شاملة وتعاون استراتيجي.