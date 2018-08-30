صورهن عاريات خلال طقس "الطهارة"... غرامة 25 مليون دولار على حاخام

عوقب حاخام يهودي قام بتصوير نساء دون علمھن في واشنطن وھن یغتسلن قبل الصلاة، بدفع تعویض قدره 25.14 ملیون دولار.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، یشمل الاتفاق أكثر من 150 امرأة أثبت التحقیق أن برنار فروندل صورھن وھن عاریات بكاميرا خفية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER صحيفة سعودية تجري حوارا "مثيرا" مع حاخام يهودي

وحكم على الحاخام عام 2015 بالسجن ست سنوات ونصف السنة على ھذه الوقائع، بعد أن استمر تلصصه على السيدات لسنوات.

ووضع الحاخام الكامیرا في معبد يهودي بحي جورج تاون قرب "المیكفاه"، وھو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطھارة في الدیانة الیھودیة.

وأثارت القضیة جدلا واسعا وتحديدا داخل المجتمع اليهودي، كون فروندل من الشخصيات المرموقة والمشهود لها بالاحترام، وكان یدرس في عدة جامعات بالمدینة.

وكانت الدعوى الجماعیة التي تم تحريكها ضد الحاخام، قد طالبت بتعویض قدره 100 ملیون دولار، على أن تقوم شركات تأمین بدفع جزء كبیر من التعویض.

يذكر أن فروندل لن یخرج من السجن قبل حلول عام 2020.