صورهن عاريات خلال طقس "الطهارة"... غرامة 25 مليون دولار على حاخام

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، یشمل الاتفاق أكثر من 150 امرأة أثبت التحقیق أن برنار فروندل صورھن وھن عاریات بكاميرا خفية.
ووضع الحاخام الكامیرا في معبد يهودي بحي جورج تاون قرب "المیكفاه"، وھو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطھارة في الدیانة الیھودیة.
وأثارت القضیة جدلا واسعا وتحديدا داخل المجتمع اليهودي، كون فروندل من الشخصيات المرموقة والمشهود لها بالاحترام، وكان یدرس في عدة جامعات بالمدینة.
وكانت الدعوى الجماعیة التي تم تحريكها ضد الحاخام، قد طالبت بتعویض قدره 100 ملیون دولار، على أن تقوم شركات تأمین بدفع جزء كبیر من التعویض.
يذكر أن فروندل لن یخرج من السجن قبل حلول عام 2020.
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