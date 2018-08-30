غرينبلات يحذر عباس

قال جيسون عرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة.

كتب غرينبلات في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، إن الحكومة الأمريكية تدعم وتؤيد الموقف المصري الخاص بالتوصل للتهدئة بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن غرينبلات حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من استمرار مقاطعته للتسوية الأمريكية للقضية الفلسطينية، بدعوى أن هناك من يملأ الفراغ.

White House Special Representative for International Negotiations Jason Greenblatt’s Statement on Egypt’s Efforts to Bring Calm to Gaza https://t.co/Toc18mFHDp pic.twitter.com/riiRqnmLW9 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد ذكر أمس، لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن توقيع اتفاق التهدئة في قطاع غزة هو جائزة لحركة حماس.

سبق لجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، القول بأن الفلسطينيين يرفضون "صفقة القرن" قبل الإطلاع عليها.

كما أفادت القناة العاشرة العبرية، يوم الجمعة الماضية، بأن غرينبلات يتعجب من رفض أطراف فلسطينية لـ"صفقة القرن" قبل معرفة بنودها والإطلاع عليها، من الأساس.