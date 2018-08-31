أردوغان يحبط آمال ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أصيب بخيبة أمل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب عدم حل قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز في تركيا.

© REUTERS / Demiroren News Agency/DHA ترامب رفضه بشدة... سر العرض التركي للإفراج عن القس روبنسون

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي لمجلة " بلومبرغ " الأمريكية، حيث قال: "أنا محبط جدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنها خيبة أمل كبيرة لم أتوقع ذلك".

وتابع قائلا: "القضية لم تنته بعد وسنرى كيف ستجري الأمور، ونحن نتابع القضية ولن نتنازل عن حقنا وعن حق مواطن أمريكي محتجز في بلد آخر".

وكان ترامب قد اتخذ موقفا حاسما تجاه قضية القس الأمريكي، حيث أعلن أن واشنطن لن تدفع ولن تقدم التنازلات لأنقرة من أجل إطلاق سراح القس الذي تم اعتقاله عام 2016.