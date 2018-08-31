أردوغان: تركيا تحتاج لأنظمة "إس 400" ومقاتلات "إف-35" رغما عن معارضة أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تحتاج إلى أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية وستحصل عليها من الجانب الروسي بالرغم من المعارضة الأمريكية على هذه الصفقة.

© AP Photo / Petros Karadjias جاويش أوغلو: تركيا بحاجة إلى "إس 400" وهي ليست خيارا وإنما ضرورة

موسكو- سبوتنيك . وقال أردوغان: "عندما كانت أراضينا تقصف من الأراضي السورية بالصواريخ وخسرنا مواطنين أتراك، حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأوا بسحب أنظمة الدفاع الجوي، ونحن كنا بحاجة ماسة لها وعرضنا عليهم بيعها لنا لكنهم رفضوا الفكرة".

وتابع قائلا: "وعندما نحاول بجهودنا حل هذه المشكلة، أي سقوط الصواريخ على أراضينا حاول الحلفاء وضع عراقيل، لكن تركيا بحاجة لأنظمة دفاع جوي (إس-400) والاتفاق تم مع الطرف الروسي وسنتسلم قريبا الدفعة الأولى منها".

وقال أردوغان في كلمة بثتها قناة "إن تي في": "عندما تساقطت علينا الصواريخ من الأراضي السورية، وقتل مواطنونا وأصيبوا بجراح، بدا شركاؤنا بسحب منظومات الدفاع الصاروخية المنشورة على أراضينا، نحن بحاجة لمثل هذه المنظومات لكنهم رفضوا بيعها لنا. وعندما نحاول بقدرتنا الخاصة حل هذه المسألة يضعون أمامنا العراقيل. تركيا بحاجة لمنظومات اس-400، والمسألة محسومة بالنسبة لهذا العقد. وآمل أن نحصل على هذه المنظومات في اقرب وقت".

وأكد أردوغان أن بلاده "لن تقبل الإملاءات".

وأضاف: "يمكننا أن نؤمن مقاتلات إف-35 من بلد آخر في حال امتنعت أميركا عن بيعها لنا".