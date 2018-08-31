عضو الكابينيت الإسرائيلي: علينا اغتيال قادة "حماس" واستهداف منصات صواريخها

قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه على إسرائيل اغتيال قادة حماس واستهداف منصات صواريخها.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن نفتالي بينيت، وزير التعليم شدد على ضرورة استهداف قادة حماس، واستهداف قدرات الحركة العسكرية، خاصة منصات الصواريخ في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن نفتالي بينيت، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ، من الواجب على الحكومة الإسرائيلية تجريد قطاع غزة من السلاح، وتدمير أنفاق الحركة، وفك ارتباط الحركة بإيران.

شدد بنيت على وزير الدفاع الإسرائيلي بأن على قواته العسكرية العمل على اغتيال قيادات حماس وتجريد سلاحها من الأساس، وعرقلة أي محاولة إيرانية لاستهداف قواتنا في أي مكان في المنطقة.