كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا إلى جارتها الشمالية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كيم يى جيم، اليوم الجمعة، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، قرر إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل.

طوكيو — سبوتنيك. وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "سيبحث المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية الجدول الزمني المحدد للقمة بين الكوريتين، وتنمية العلاقات الثنائية وعملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتسوية السلمية".

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وردا على سؤال حول من سيتوجه إلى كوريا الشمالية بالضبط، قال إن "هذا لم يتم تحديده بعد وسيتم مناقشته".

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أنه "اليوم، في حوالى الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلى (04:30 بتوقيت موسكو)، بعثنا برسالة إلى كوريا الشمالية باقتراح إرسال المبعوث الخاص للرئيس مون جاي إن"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ ردت بالموافقة للطلب المعروض عليهم.

الجدير بالذكر، أن ممثلي الكوريتين، الشمالية والجنوبية، كانوا قد اتفقوا في منتصف شهر آب/أغسطس، على عقد قمة لرئيسي الدولتين في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وأفاد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الاجتماع يمكن أن يعقد في 12- 13 سبتمبر، وعقد اللقاء التحضيري بهذا الصدد في منطقة "بانمونجوم" الحدودية بين الدولتين، بحسب وكالة يونهاب.

وستتمثل الموضوعات الرئيسية لاجتماع قادة كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المقرر عقدها في هذا الخريف في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ مخرجات إعلان "بانمونجوم"، فضلا عن الحفاظ على علاقات قوية بين الدولتين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ —أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي- إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الحدودية، عقدت قمة تاريخية أخرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو، ما مثل أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.