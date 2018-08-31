الولايات المتحدة تلغي دعم "الأونروا"

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، مساء أمس، الخميس، أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين الذي تعترف به الإدارة الأمريكية، وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميا من قبل منظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يرغب إزاحة ملف حق عودة اللاجئين من طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما سبق وأزاح ملف القدس من الطاولة نفسها من قبل، حينما قرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل نحو أسبوع، عن تقليص بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.
أضافت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تعترف بالعدد الإجمالي الرسمي للاجئين الفلسطينيين، والمقدر ب5 مليون لاجيء، إنما ستعترف بنصف مليون لاجيء فقط، وهو ما سبق وذكرته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأسبوع الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم، الجمعة، على لسان مصدر إسرائيلي مسؤول أن الإدارة الأمريكية لم تغير موقفها من اللاجئين، إنما ترغب في التوصل لحل حقيقي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. وليس هناك دوافع سياسية وراء عملية إلغاء الدعم المادي للشعب الفلسطيني.
أوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن القرار الأمريكي بإلغاء الدعم يأخذ في الحسبان التحديات التي يواجهها قطاع غزة، في المرحلة الراهنة، من تدهور للوضع الاقتصادي وتردي للأحوال الاجتماعية.
سبق وشككت نيكي هايلي، يوم الثلاثاء الماضي، في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس، دونالد ترامب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.
وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل، اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين. وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها للأونروا إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام. وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم". وتقول "أونروا"، إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين، في حرب 1948، التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل. ووفقا لـ"رويترز"، شككت هايلي أيضا في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون، في إطار أي تسوية نهائية للسلام.
وبعد شكها في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، قدمت إسرائيل الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد قدم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، الشكر العميق لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشكها في أرقام أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، والمقدر بما يزيد عن 5 مليون لاجيء. وكتب السفير داني دانون في صفحته الرسمية على "توتير"، أن بلاده تشكر المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على تشكيكها في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.
وكشفت القناة العبرية الثانية، من جانبها، السبت الماضي، النقاب عن "خطة أمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
تصفية الملفات الرئيسة
وذكرت القناة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية للرئيس، دونالد ترامب، عن تفاصيل خطة جديدة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مطلع الشهر المقبل.
وتوقعت القناة العبرية إعلان الإدارة الأمريكية قريبا عن وقف الميزانية والدعم الأمريكي لوكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الضفة الغربية، ومطالبة إسرائيل بالتضييق على الوكالة، ومنع تحويل الميزانيات للوكالة من دول أخرى.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية تسعى للاعتراف بحوالي 10% عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا فقط، أي نصف مليون فلسطيني فقط، من بين خمسة ملايين فلسطيني لاجئين حول العالم.
ما يعني بحسب القناة، تمهيد هذه الإجراءات إلى إعلان إدارة ترامب رسميا عن سياسة جديدة، تهدف إلى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
خطة جديدة
وأضافت القناة العبرية أن هذه الخطة الأمريكية الجديدة تعني استمرار الخطط الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، والرامية إلى الاعتراف بالحقوق الإسرائيلية، خاصة وأن ترامب سبق واعترف بالقدس عاصمة لدولة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)