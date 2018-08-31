استعدادات إسرائيلية لفشل التهدئة مع حماس

كشف موقع إلكتروني إخباري عبري النقاب عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لفشل التهدئة مع حماس في قطاع غزة، أو اندلاع مواجهات فلسطينية داخلية في القطاع.

كتب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، في حال فشل اتفاق التهدئة مع حماس، أو اندلاع خلافات داحل الفصائل الفلسطينية نفسها، أو حتى داخل حركة حماس نفسها.

© AP Photo / Khalil Hamra الولايات المتحدة تلغي دعم "الأونروا" وذكر الموقع الإخباري العبري أنه مع مطلع السنة العبرية الجديدة، فإن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي احتمالات مع قطاع غزة، خاصة وأن طريق التهدئة في سبيله إلى الإغلاق، رغم محاولات إقليمية دولية لإتمام اتفاق التهدئة، وبأن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، يرفض الدخول في حرب موسعة في القطاع، لكن قواته العسكرية على استعداد لأي سيناريو في القطاع.

وشدد الكاتب الإسرائيلي، أمير بوخفوط، المحلل السياسي للموقع الإلكتروني نفسه "واللا"، على أن قوة الردع الإسرائيلية أمام حركة حماس في قطاع هي الأهم في الفترة الراهنة، وبأنه لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا، وهل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سينزل من على الشجرة.