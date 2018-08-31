فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية

أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية اليوم الجمعة على فلسطينيين يلقون الحجارة احتجاجا على نزع ملكية أراض لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

© AP Photo / Bilal Hussein قناة عبرية: حزب الله اللبناني يهدد بتفعيل قواته في الضفة الغربية

وبحسب وكالة "رويترز"، قال شهود إن نحو 12 من بين المحتجين في قرية راس كركر وعددهم مئات أصيبوا. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وفي سابقة قانونية جديدة، اعترفت محكمة إسرائيلية، يوم الثلاثاء، قانونيا، بمستوطنة يهودية أقيمت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين.