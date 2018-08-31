سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات على الجدار الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، في إطار المظاهرات التي اندلعت ظهر اليوم، وسط انتشار آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

רחפן של צה"ל נפל בשטח רצועת עזה במסגרת הפגנות הפלסטינים על הגדר @OrHeller pic.twitter.com/IryMLe7bX6 — חדשות עשר (@news10) August 31, 2018

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو "مسيراتنا مستمرة"، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.