إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب 40 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت عصر اليوم الجمعة، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

أكدت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على آلاف المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة اليوم، وأصاب منهم ما يزيد عن 40 فلسطينيا، حتى الآن.

وأوردت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من ألفي فلسطيني اشتركوا في مظاهرة اليوم بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل، في مسيرة عودة جديدة، هي رقم 23 على التوالي، منذ اندلاع أولى المسيرات، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

רחפן של צה"ל נפל בשטח רצועת עזה במסגרת הפגנות הפלסטינים על הגדר @OrHeller pic.twitter.com/IryMLe7bX6 — חדשות עשר (@news10) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

ويذكر أن القناة العاشرة العبرية قد نشرت قبل قليل سقوط طائرة مسيرة فوق قطاع غزة، تزامنا مع اندلاع تلك المسيرات.

يشار إلى أن مسيرة العودة للجمعة الماضية، سقط فيها اثنين من الفلسطينيين قتلى وأصيب العشرات من نيران القناصة الإسرائيليين.