هي الأولى من نوعها... وزير بريطاني يصل طهران في زيارة عاجلة

أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن وزيرا بريطانيا سيصل إلى طهران اليوم الجمعة، في زيارة عاجلة، في أول زيارة من نوعها منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، يصل الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، إلى طهران، لبحث مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.



© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تعلن عن إنجاز عسكري جديد

وأضافت الوكالة، قال بيرت في بيان قبل الزيارة "ما دامت إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق سنظل ملتزمين به، إذ نعتقد أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن "رويترز" ادعت أن بيرت سيبحث في طهران مسألة مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران.

واختتمت الوكالة، أن الخارجية الإيرانية لم تبد أي رد على خبر زيارة بيرت لطهران — حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وتابعت الوكالة، تأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الاتفاق.

وقبل أيام بدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.