العراق يوضح حقيقة موقف إيران من إقالة رئيس "الحشد الشعبي"

وأضافت الوزارة في بيان لها، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن التصريح تضمن في معناه الاعتراض على هذا الإجراء، وأن المكتب الإعلامي للوزارة تابع التصريح فور انتشاره، مع ‏سفارة الجمهورية الإسلامية لدى بغداد، التي نفت من جهتها نفيا قاطعا صدور مثل هذا التصريح، وبادرت بنشر تصريح ‏للمتحدث الرسمي على موقع الخارجية الإيرانية، يعكس وجهة النظر الإيرانية تجاه هذا الأمر.

© Sputnik . Iliya Pitalev إعلام: العراق يمنع دخول طائرة عسكرية روسية مجاله الجوي

وأكد فيه على أن هذا القرار شأن داخلي يخص العراق، وأن إيران لا تتدخل به، كما أن أولوية إيران ‏أن يكون العراق آمنا متحدا متطورا.

‏وأشارت الخارجية العراقية إلى وقوفها، بشكل قاطع، وحازم للدفاع عن سيادة العراق، ورفض أي تدخل خارجي وإقامة علاقات متينة ومتوازنة وبالخصوص مع دول الجوار، وأنها تعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال النأي بملف العلاقات الخارجية للعراق عن الخلافات السياسية الداخلية.