وزير بريطاني يؤكد التزام لندن باتفاق إيران النووي

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن إيران تسعى للحصول على تعهد من جانب الموقعين على الاتفاق النووي من الدول الأوروبية للوصول إلى النظام المصرفي الغربي، وحتى تتمكن من مواصلة بيع النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية.
ونوهت "رويترز" إلى تصريح سابق لبيرت، قبل زيارته لطهران قال فيه: "ما دامت إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق سنظل ملتزمين به، ونعتقد أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة".
وتحاول بريطانيا ودول أوروبية أخرى موقعة على الاتفاق الإبقاء عليه قيد التنفيذ رغم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، فيما تقول إيران إن على الدول الأوروبية اتخاذ إجراء إذا أرادت إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
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