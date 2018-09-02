لوغانسك:القوات الأوكرانية تلتزم لليوم الثاني على التوالي بالهدنة المدرسية

أعلن المكتب الصحفي للشرطة الشعبية التابعة" لجمهورية لوهانسك الشعبية"، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية التزمت لليوم الثاني على التوالي بالهدنة المدرسية المعلنة في 29 آب/ أغسطس، في جمهورية لوغانسك.

لوغانسك — سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي لوكالة "نوفوستي": بأنه "لم يسجل إطلاق نار من طرف القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي".

وأضاف: "نظام وقف إطلاق النار، كما في اليوم الماضي، يلتزم به".

هذا، وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة " مدرسية " جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.