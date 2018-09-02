"سفينة الشبح" الغامضة تظهر بعد 9 سنوات من فقدانها في البحر (صور)

ظهرت "سفينة الشبح" من دون طاقم على متنها على بعد بضعة كيلومترات من الساحل الجنوبي لميانمار. واكتشف الصيادون المحلييون السفينة

وتبلغ سعة سفينة الشحن Sam Ratulangi PB 1600 26.5 ألف طن، وطولها 177 متر. وصعد الصيادون الذين اكتشفوا السفينة على متنها، لكنهم لم يعثروا على أي شخص من أفراد الطاقم أو بضائع هناك.

Yangon Police سفينة شبح

وقال النائب المحلي، لا وانغ يانغون، وفقا لـRT: "من غير الواضح كيف وصلت سفينة كبيرة إلى مياهنا. السلطات سوف تعتني بالسفينة".

وشوهدت السفينة آخر مرة في عام 2009 قرب سواحل تايوان بعلم إندونيسيا. وأكدت السلطات المحلية أن الطاقم غادر السفينة منذ فترة وجيزة. والآن يتم التحقق من الأشخاص الذين يملكون السفينة.