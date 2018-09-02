بعد لقائهما .. عائلات أسرى إسرائيليين يكذبون نتنياهو

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، عائلتي جنديين إسرائيليين أسرى لدى حماس، ووعدهما باستعادة ابنيهما.

وكتب عوفير جنلدمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو التقى بعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى حركة حماس، هدار غولدوين وأورين شاؤول، وطمأنهم بأنه لن تكون هناك تهدئة بدون عودة الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.

إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم عائلتي غولدين وشاؤول وقال لهما إنه لن تكون هناك تسوية في قطاع غزة بدون أن تتم استعادة ابنيهما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 2, 2018

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، على لسان عائلة غولدوين بأن نتنياهو وعدهم بعودة ابنهم من أسر حركة حماس، ولكنه يكذب، وأن اللقاء لم يكن مؤثرا، مشيرا إلى أنه مستمرا في الخضوع لحركة حماس.

وأفادت القناة العبرية بأن ابنهم هدار غولدوين تم اختطافه في نفق بالقرب من قطاع غزة، إبان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، في العام 2014، ولكنه لم يفعل شيئا لاستعادة الأسرى من قطاع غزة، وبأن الحركة الفلسطينية بإمكانها تحديد موقف اختطاف الجنود الإسرائيليين وتحديد موعد إطلاق سراحهم.