موقع عبري: وفد أمريكي يناقش عرقلة هجوم سوري على إدلب

زعم موقع إلكتروني إسرائيلي أن وفدا أمريكيا، رفيع المستوى، سيزور إسرائيل، اليوم، بهدف عرقلة هجوم سوري إيراني على مدينة إدلب السورية.

وادعى الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، مساء اليوم، الأحد، أن زيارة وفد أمريكي بارز لإسرائيل، اليوم، هدفها الرئيس هو العمل على عرقلة كل من إيران وسوريا بهجوم واسع على مدينة إدلب، وهو جزء من السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا.

ورأى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، يحاول تنفيذ سياسة جديدة تجاه سوريا، هدفها الانسحاب من كثير من المناطق السورية، وأولى هذه الخطوات هو عرقلة هجوم إيراني سوري محتمل على مدينة إدلب السورية.

وذكر الموقع أن كل من جيمس غيفري المبعوث الأمريكي لسوريا ومعه جوئيل ريباران، سيقومان بزيارة خاطفة، اليوم الأحد، لإسرائيل وبعدها الأردن وتركيا، لتنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية، قد ذكرت، أمس السبت، أن البعثة الأمريكية الخاصة بسوريا ستصل إسرائيل لبحث الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن البعثة الأمريكية الخاصة بالأزمة السورية مكونة من جيمس جيفري وجوئيل ريباران، ستصل إسرائيل لمناقشة القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، وللحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تلتقي البعثة الأمريكية أو الوفد الأمريكي الخاص بالأزمة السورية بمسؤولين إسرائيليين أمنيين، بهدف التنسيق الأمني بين الطرفين، وللحفاظ على أمن إسرائيل، خاصة مع التدخلات الإيرانية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.