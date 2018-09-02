عائلة ماكين تكشف مكان دفنه... وموقف ترامب من تأبين السيناتور الراحل

وصل جثمان جون ماكين، اليوم الأحد، إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية حيث سيواري الثرى في مقبرة بأرض الأكاديمية التي تخرج فيها بطل حرب فيتنام قبل ستة عقود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تجمعت حشود على امتداد الطريق إلى أنابوليس والذي سلكه موكب جثمان ماكين.

© Sputnik . Serguey Guneev هكذا جاء رد ترامب على توبيخ ابنة جون ماكين

وتعتزم عائلة وأصدقاء السناتور الراحل، تأبين ملكين في كنيسة صغيرة بالأكاديمية البحرية، والذي توفي في 25 أغسطس/آب عن عمر ناهز 81 عاما.

وقالت عائلة ملكين إن السيناتور الراحل سيدفن إلى جوار زميله وصديقه الأميرال تشاك لارسون القائد السابق للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي والذي توفي في عام 2014.

وسيكون من بين المشاركين في تأبين ماكين في المراسم الخاصة اليوم ابناه جاك ودون والجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس والسناتور لينزي جراهام وهو حليف سياسي وصديق لماكين لفترة طويلة، ولن يشارك الرئيس دونالد ترامب في تلك المراسم.

وأثنى رؤساء أمريكيون سابقون على ماكين ومنهم باراك أوباما وجورج بوش الابن بالإضافة إلى ابنته ميجان ماكين يوم السبت خلال مراسم أقيمت في واشنطن.

كانت عائلة ماكين قد أوضحت أن ترامب غير مرحب به في المراسم الكنسية بولاية أريزونا والعاصمة واشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة اليوم في أنابوليس بولاية ماريلاند.