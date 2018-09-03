فيتنام: الشرطة تعتقل 7 من جماعة تتهمها بشن هجوم على مركز للشرطة

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن الشرطة اعتقلت سبعة آخرين من المنتمين إلى جماعة في المنفى مقرها كندا تهدف للإطاحة بالحزب الشيوعي الحاكم.

وتأتي الاعتقالات في أحدث موجة من الحملات الحكومية على المعارضة المحلية والجماعات في المنفى ومنها جماعتان تعتبرهما هانوي إرهابيتين، بحسب رويترز.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov وزير خارجية فيتنام: جون ماكين ساعد في "تضميد جراح الحرب"

وذكرت صحيفة (كونج آن نيان دان) الرسمية يوم السبت 1 سبتمبر/أيلول أن جماعة (ترياو داي فيت) كانت وراء التفجير الذي استهدف مركزا للشرطة في مدينة هوتشي منه في يونيو/حزيران.

وأسفر الحادث الذي نجم عن انفجار عبوتين ناسفتين صغيرتين عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقالت الشرطة في يوليو/ تموز إنها اعتقلت سبعة أشخاص على صلة بالهجوم.

وأضافت الصحيفة أن جماعة (ترياو د.اي فيت)، التي ترفع شعارات الحرق والقتل والتدمير للجميع، خططت أيضا لتفجير منازل عدد من المسؤولين المحليين لكن الشرطة نجحت في إحباط الهجمات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات كما لم يصدر أي تعليق من تلك الجماعة.