فيتنام: الشرطة تعتقل 7 من جماعة تتهمها بشن هجوم على مركز للشرطة

وتأتي الاعتقالات في أحدث موجة من الحملات الحكومية على المعارضة المحلية والجماعات في المنفى ومنها جماعتان تعتبرهما هانوي إرهابيتين، بحسب رويترز.
وأسفر الحادث الذي نجم عن انفجار عبوتين ناسفتين صغيرتين عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقالت الشرطة في يوليو/ تموز إنها اعتقلت سبعة أشخاص على صلة بالهجوم.
وأضافت الصحيفة أن جماعة (ترياو د.اي فيت)، التي ترفع شعارات الحرق والقتل والتدمير للجميع، خططت أيضا لتفجير منازل عدد من المسؤولين المحليين لكن الشرطة نجحت في إحباط الهجمات.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات كما لم يصدر أي تعليق من تلك الجماعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)