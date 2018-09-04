القوات الأوكرانية تعلن عن عمليات إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مواقعها لـ 20 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرقي البلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية.

© AP Photo / Efrem Lukatsky لوغانسك:القوات الأوكرانية تلتزم لليوم الثاني على التوالي بالهدنة المدرسية

كييف- سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعنا 20 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية". وأضاف: "ضحايا بين مدافعينا لا يوجد".

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.