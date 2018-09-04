إيران تنفي إرسالها أسلحة إلى "حزب الله"

نفت إيران صحة أنباء ترددت حول تهريبها أسلحة إلى "حزب الله" في لبنان، واعتبرت أن هكذا أنباء تندرج ضمن الحرب النفسية، التي يشنها الأعداء عليها.

طهران — سبوتنيك . كذب الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصريحات لقناة "العالم" اليوم الثلاثاء، "ادعاءات قناة "فوكس نيوز" الأمريكية حول إرسال إيران معدات لتصنيع أسلحة إلى لبنان".

واعتبر قاسمي أن "نشر هذا النوع من الأخبار الكاذبة في الأيام والأسابيع الأخيرة، يشير إلى تشديد الحرب النفسية على إيران من قبل المعادين للجمهورية الإيرانية".

وكانت "فوكس نيوز" قد نشرت تقريرا يوم أمس الاثنين، يفيد أن مصادر استخباراتية غربية اكتشفت "طرقا غير متوقعة" تقوم من خلالها إيران بتهريب الأسلحة إلى "حزب الله" في لبنان، وأوضحت المصادر أن طهران تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان عبر "شركات طيران مدنية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

كما أعلن ترامب يوم 8 أيار/ مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق. وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.

وأعلن أيضا في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، أنه لا يستبعد إمكانية انسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية، إذا لم تطور أداءها، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تتعامل على مدى سنوات عديدة بشكل "سيئ للغاية" مع الولايات المتحدة، والمنظمة بحاجة إلى "التغيير".