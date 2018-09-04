كاتب أمريكي: ترامب أمر باغتيال بشار الأسد

كشف الكاتب بوب وودوارد، في كتابه الجديد "Fear: Trump in the White House"، أو "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، أن الرئيس الأمريكي، أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، في العام الماضي 2017، بقتل الرئيس السوري بشار الأسد.
وطالب ترامب، في بداية المحادثة، مستخدما "عبارات غير لائقة" بالقضاء على الأسد، إذ قال لماتيس: "دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم"، ولكن ماتيس رفض الانصياع للأمر، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: "لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنا". بحسب رواية وودوارد، التي نقلتها الصحيفة.
I just pre-ordered my copy of "Fear: Trump in the White House" by Bob Woodward. https://t.co/MsNBx8fiRk pic.twitter.com/88juyyrKq5— (((Anna))) (@TallyAnnaE) September 4, 2018
في المقابل، هاجم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، كل الروايات التي جاءت في كتاب بوب وودوارد، ووصفها بأنها "ليست أكثر من قصص مفبركة"، نقلا عن محطة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وأشار إلى أن مصدر هذه الروايات، العديد من الموظفين الساخطين السابقين، من أجل جعل صورة الرئيس تبدو سيئة".
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