كاتب أمريكي: ترامب أمر باغتيال بشار الأسد

قال كاتب صحفي أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل بوزير الدفاع جيمس ماتيس في عام 2017، وطلب منه اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

كشف الكاتب بوب وودوارد، في كتابه الجديد "Fear: Trump in the White House"، أو "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، أن الرئيس الأمريكي، أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، في العام الماضي 2017، بقتل الرئيس السوري بشار الأسد.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يسب الأسد بلفظ خارج... ويهدده بدفع الثمن

وأشار وودوارد بحسب مزاعمه في الكتاب، أن ترامب أخبر ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الأسد، بعدما أطلق هجوما كيميائيا مزعوما على المدنيين في شهر أبريل/ نيسان في 2017، بحسب صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية.

وطالب ترامب، في بداية المحادثة، مستخدما "عبارات غير لائقة" بالقضاء على الأسد، إذ قال لماتيس: "دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم"، ولكن ماتيس رفض الانصياع للأمر، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: "لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنا". بحسب رواية وودوارد، التي نقلتها الصحيفة.

I just pre-ordered my copy of "Fear: Trump in the White House" by Bob Woodward. https://t.co/MsNBx8fiRk pic.twitter.com/88juyyrKq5 — (((Anna))) (@TallyAnnaE) September 4, 2018

في المقابل، هاجم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، كل الروايات التي جاءت في كتاب بوب وودوارد، ووصفها بأنها "ليست أكثر من قصص مفبركة"، نقلا عن محطة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأشار إلى أن مصدر هذه الروايات، العديد من الموظفين الساخطين السابقين، من أجل جعل صورة الرئيس تبدو سيئة".