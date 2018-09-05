العثور على حطام طائرة سقطت منذ 50 عاما تقريبا على "جبل الموت"

اكتشفت بعثة فرع سفردلوفسك من الجمعية الجغرافية الروسية أن الطائرة التي عثر عليها في ممر دياتلوف الذي يسمى ب"جبل الموت" قد تحطمت في عام 1971.

وبحسب موقع "كومسومولسكايا برافدا"، تم العثور على حطام الطائرة "ياك-12" التي سقطت قبل 47 عاما على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من ممر دياتلوف.

ووجد الطائرة أعضاء البعثة التي كانت ذاهبة إلى شمال ضواحي سفيردلوفسك، وقد شارك في البعثة أعضاء فرع سفيردلوفسك من الجمعية الجغرافية الروسية.

غادرت البعثة يوم 27 أغسطس/ آب من يكاتيرنبورغ ووصلت إلى المكان المطلوب خلال يومين. أول من اكتشف حطام الطائرة، الرحالة أندريه إيفانوف.

وقال الرحالة: "لقد أثار انتباهنا البدر الأحمر المكتمل الذي ظهر من وراء التلال بشكل مفاجأ، وكان المنظر يذكر بالكرات النارية التي تخيف الصيادين والسياح الذي يزورون ممر دياتلوف والهضبة الجبلية المحيطة".

وأضاف: "في الصباح رأينا طائرة عسكرية تحلق، ثم وجدنا حطام "ياك 12".

وفقا للرحالة، أضطرت الطائرة على الهبوط في عام 1971 على الجبل. واتضح أن الطيار تمكن بصعوبة من الهبوط بالطائرة، ولكن جميع الذين كانوا على متنها غادروا الطائرة، اضطروا إلى السير لمدة أربعة أيام بسبب العاصفة الثلجية. وبقي حطام "ياك 12" على مقربة من الممر.