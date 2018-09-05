الشرطة الأفغانية: انفجار كابول ناجم عن هجوم انتحاري

أعلن المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستانكزاي، أن الانفجار الذي وقع في محيط ستاد رياضي غربي كابول ناجم عن هجوم انتحاري.

كابول-سبوتنيك.قال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء إن "الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري داخل نادي رياضي في الدائرة السادسة".

© Sputnik . Jak الداخلية الأفغانية: انتهاء الهجوم على مركز تدريب أمني في كابول بمقتل 3 مسلحين

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد مجروح، في بيان اليوم الأربعاء، إن "عدد القتلى في انفجار بمحيط ستاد رياضي غربي كابول ارتفع إلى 4 أشخاص بينما ارتفع عدد المصابين إلى 18 شخص".

يذكر بأن حركة " طالبان" الأفغانية و التي تتهمها كابول بالضلوع في تنفيذ العديد من الإعتداءات الدامية، كانت قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس عن وفاة مؤسس وزعيم الحركة "شبكة حقاني".

يشار إلى أن شبكة حقاني جماعة مسلحة متشددة تضم أكثر من 10 آلاف مقاتل، متحالفة مع طالبان تتشكل من عدة مجموعات.