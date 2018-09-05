بحوزته قنبلة... إلقاء القبض على إسرائيلي في مطار نيوجيرسي

ألقت سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكي القبض على إسرائيلي نتيجة العثور على قنبلة في حقيبته الشخصية.

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكي ألقت القبض على مواطن إسرائيلي بتهمة حمل قنبلة في حقيبته الشخصية، وكان قادما من مطار بن غوريون إلى نيوجيرسي.

ישראלי שנחת אתמול (ג') בנמל התעופה "ליברטי" בניו ג'רזי, הקפיץ את גורמי הביטחון, לאחר שבתיקו נתגלה "מטען" חבלה. בהמשך טען הישראלי כי הוא עובד בחברה ביטחונית ואת החפץ לקח כדי להציגו בכנס משטרתי- אך שכח לדווח. ברש"ת בודקים כיצד מטען הדמה הועלה למטוס בנתב"ג. @ynetalerts pic.twitter.com/H29IJLWzEA — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) September 5, 2018

وأكد الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المواطن الإسرائيلي كان يحمل قنبلة صغيرة بدعوى أنه يعمل لحساب شركة أمنية إسرائيلية، وأخذ معه القنبلة لتقديمها في مؤتمر للشرطة، ولكنه نسي إبلاغ مطار بن غوريون.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكية تفحص كيف صعد الراكب الإسرائيلي إلى الطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة، دون تفتيش.