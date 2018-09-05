الأسباب لا تزال مجهولة... 10 ركاب لطيران الإمارات يصابون بوعكة صحية

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أن "طيران الإمارات تؤكد أن نحو 10 من ركاب الرحلة "إي كيه 203" من دبي إلى نيويورك أصيبوا بإعياء"، مشيرة إلى أنه "فور وصولهم، وكإجراء احترازي، قامت السلطات الصحية المحلية باستلامهم، فيما سيتم إنزال الآخرين بعد وقت قصير".
طيران الإمارات: تعرض 10 ركاب على متن الرحلة EK203 من دبي إلى نيويورك لوعكة صحية ولدى الوصول إلى مطار جيه اف كيه، قامت السلطات الصحية الأمريكية بالكشف الطبي عليهم كإجراء وقائي وتقديم العناية اللازمة لهم وسيسمح لبقية الركاب خلال وقت قصير بمغادرة الطائرة.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 5, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)