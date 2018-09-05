الأسباب لا تزال مجهولة... 10 ركاب لطيران الإمارات يصابون بوعكة صحية

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إصابة 10 ركاب على متن طائرة إحدى رحلاتها إلى نيويورك بوعكة صحية.

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت شركة طيران الإمارات ، اليوم الأربعاء، أن 10 من ركاب إحدى رحلاتها المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، أصيبوا بوعكة صحية.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أن "طيران الإمارات تؤكد أن نحو 10 من ركاب الرحلة "إي كيه 203" من دبي إلى نيويورك أصيبوا بإعياء"، مشيرة إلى أنه "فور وصولهم، وكإجراء احترازي، قامت السلطات الصحية المحلية باستلامهم، فيما سيتم إنزال الآخرين بعد وقت قصير".