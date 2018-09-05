ماذا كشفت "الأقراص الصلبة" التي هربها الموساد من طهران

وذكرت الصحيفة العبرية أنه، في الليلة الأخيرة من شهر يناير/ كانون الثاني 2018، عندما مكث عملاء الموساد في غرفة الخزنة السرية في الأرشيف النووي الإيراني، تعرضوا لمشكلة فجأة. فبعد أن تغلبوا على الأبواب الحديدية الثقيلة، وألغوا عمل الصافرات، وجد المخترقون كمية كبيرة من "الأقراص الصلبة"، إضافة إلى الملفات التي خططوا لأخذها.
وبحسب المعلومات الواردة في "الأقراص الصلبة"، بدأ المشروع النووي العسكري السري بالتبلور بناء على تعليمات القيادة الإيرانية، بين أعوام 1992־1993. وكتبت أيضا أن الهدف من البرنامج هو إنشاء رؤوس حربية، ومتفجرات نووية ذات 10 كيلو طن، وتركيب هذه الرؤوس الحربية على صواريخ شهاب.
كما كُشفت في الأرشيف مستندات مفصلة كتبها أحد كبار المشروع النووي، ومديره البروفيسور، محسن فخري زادة؛ وهو شخصية كانت موضوعة على قائمة الاغتيالات الانتقائية الإسرائيلية.
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