ترامب: واشنطن ستغضب إذا وقعت مذبحة في إدلب السورية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيراته من عواقب شن الحكومة السورية وحلفائها هجوما على مدينة إدلب السورية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في واشنطن، "الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية، إذا وقعت مذبحة في مدينة إدلب السورية، الوضع محزن هناك فهي محاصرة، ومحاطة بكثير من الأشخاص، وفي داخلها 3 ملايين شخص بريء،…العالم وأمريكا يتابعون عن كثب".

وبدأ الجيش السوري، منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، بإرسال حشود وتعزيزات عسكرية هائلة على جميع جبهات إدلب، تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية تهدف إلى تطهير المحافظة من وجود الجماعات الإرهابية المسلحة، بالتزامن مع جهود يبذلها الجانب الروسي لإعطاء الحل السياسي في مناطق بعينها في المحافظة فرصة أخيرة، بهدف تحييدها، وإعادتها إلى سلطة الدولة السورية من دون قتال.