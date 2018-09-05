برلين: ألمانيا لديها ثقة كاملة في بارنييه بشأن بريكست

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية ل"رويترز"، اليوم الأربعاء، إن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، يحظى بالثقة الكاملة من حكومة برلين.

وبحسب " رويترز ". وللتعقيب على تقرير لبلومبرج، قال المتحدث إن ألمانيا وبريطانيا تخليتا عن مطالب أساسية بشأن بريكست، وهو ما قد يمهد الطريق إلى اتفاق لطلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقال المتحدث "موقف الحكومة لم يتغير…الحكومة الاتحادية لديها الثقة الكاملة في قيادة ميشيل بارنييه".

© AP Photo / EMMANUEL DUNAND بارنييه: أوروبا وبريطانيا تواصلان تبادل المعلومات الأمنية بعد البريكست ويمثل بارنييه الدول السبع والعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي في المحادثات مع بريطانيا.

يذكر أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار 2019، تنفيذا لاستفتاء جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، صوتت فيه أغلبية البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد.