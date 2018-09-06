الصين تعلن موقفها من عقد قمة ثالثة بين الكوريتين

بكين — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الصينية، خلال مؤتمر صحفي: "أولينا الانتباه إلى التقارير ذات الصلة ونرحب بقرار عقد القمة المرتقبة للشمال والجنوب في منتصف أيلول/سبتمبر".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية: "نأمل أن تكون قمة قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ناجحة وستحقق نتائج إيجابية، وستكون خطوة هامة على طريق نزع السلاح النووي وإنشاء آلية سلمية في شبه الجزيرة الكورية، ستساهم في عملية التسوية السياسية"، مشرة إلى أن الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور نشط وبناء في هذا الصدد.
وصرح المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن الكوريتين اتفقتا على عقد القمة الثالثة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة "الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية
يذكر أن ممثلي الكوريتين، الشمالية والجنوبية، اتفقوا في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، على عقد قمة لرئيسي الدولتين في شهر أيلول/سبتمبر، وأفاد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي أن الاجتماع يمكن أن يعقد في 12- 13 أيلول/سبتمبر، وعقد اللقاء التحضيري بهذا الصدد في منطقة "بانمونجوم" الحدودية بين الدولتين.
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