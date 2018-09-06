سفير أمريكي يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل في تصريحات نشرت، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد، فيما يبدو أنه اتجاه للموافقة على مطالب إسرائيل بالسيادة على الهضبة الاستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

ولا تعترف حكومات أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، بمطلب إسرائيل بالسيادة على الجولان، وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير.

لكن السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمح إلى أن إسرائيل جاءت لتبقى، وأن من الممكن أن تدرس الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في المستقبل، وفقا لـ"رويترز".

وقال في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية: "بشكل شخصي لا أستطيع تخيل وضع يمكن فيه إعادة هضبة الجولان لسوريا. بصراحة لا أستطيع تخيل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل للأبد".