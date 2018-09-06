وزير الداخلية: قضية الهجرة وراء مشاكل ألمانيا السياسية

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن قضية الهجرة تعتبر أساس جميع المشاكل السياسية التي تعاني البلاد منها.

موسكو — سبوتنيك. وقال زيهوفر في حديث لصحيفة "راينيشيه بوست" إن قضية الهجرة تخلق جميع المشاكل السياسية التي تعاني البلاد منها، متابعا "هذا ما يؤكده العديد من استطلاعات الرأي العام العسكري. وهناك الكثير من الأناس يربطون مخاوفهم الاجتماعية بقضية الهجرة".

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وفي معرض تعليقه علي الأحداث التي وقعت في مدينة كيمنتس، قال زييهفر: "مثل هذه الحالة تفقدنا ثقة المواطنين"، مشددا على عدم القبول بالحل الوسط في أسلوب التعامل مع قوى اليمين المتطرف.

هذا ووقعت يوم 26 آب/أغسطس الماضي صدامات في مدينة كيمنتس بين السكان المحليين والمهاجرين، بسبب مقتل مواطن ألماني دانيال هيليغ وألقي القبض على اثنين من ملتمسي اللجوء، عراقي يبلغ من العمر 22 عاماً وسوري يبلغ من العمر 23 عاماً ، للاشتباه في ارتكابهم القتل الخطأ.

وأوقفت الشرطة مسيرة احتجاج مناهضة للهجرة نظمتها مجموعة من المجموعات القومية.