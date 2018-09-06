الأول من نوعه... ليبرمان يلتقي بصحفي إيراني

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بصحفي إيراني، في لقاء هو الأول من نوعه لوزير إسرائيلي مع صحفي إيراني.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أفيغدور ليبرمان التقى بصحفي إيراني في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، ونقل له قلق بلاده من التوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

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وأفادت الصحيفة العبرية بأن محرد ميردمدي، الصحفي في راديو "فاردا" (الغد) باللغة الفارسية، هو الصحفي الإيراني الأول من نوعه الذي يلتقي بليبرمان، وهي المحطة التي تصل لأكثر من مليوني مستمع إيراني حول العالم، ودشنت في عام 2002، بتأييد من الحكومة الأمريكية، كأداة للدفاع عن الحريات في إيران، وهي محطة معارضة للسلطات الإيرانية.

قال ليبرمان للصحفي الإيراني:

نحن نقوم بما يجب فعله لمنع إيران من إقامة قواعد عسكرية في سوريا، أو لأية ميليشيات شيعية في سوريا، وتدعم الإرهاب في الشرق الأوسط بملياري دولار سنويا، وأنفقت على سوريا حتى الآن 13 مليار دولار، وهو ضد مصلحة الشعب الإيراني.