فرنسا: علينا تقليل الاعتماد على المكونات الأمريكية في أسلحتنا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الخميس، إن على بلادها تقليص اعتمادها على المكونات الأمريكية في منظومات أسلحتها لتقلل إلى حد أدنى قدرة واشنطن على عرقلة صادراتها للأسلحة.

وبحسب وكالة "رويترز"، يمكن استخدام القوانين الأمريكية الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة للحد من مبيعات الأسلحة الأوروبية، حتى إذا أتت مكونات محدودة من موردين أمريكيين. وكان ذلك التشريع ساريا قبل رئاسة، دونالد ترامب، لكن زاد قلق الصناعة من أن إدارته تعمل لوقف صادرات ربما كان مسموحا بها، في السابق.



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