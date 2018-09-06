فرنسا: علينا تقليل الاعتماد على المكونات الأمريكية في أسلحتنا

وبحسب وكالة "رويترز"، يمكن استخدام القوانين الأمريكية الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة للحد من مبيعات الأسلحة الأوروبية، حتى إذا أتت مكونات محدودة من موردين أمريكيين. وكان ذلك التشريع ساريا قبل رئاسة، دونالد ترامب، لكن زاد قلق الصناعة من أن إدارته تعمل لوقف صادرات ربما كان مسموحا بها، في السابق.
وقالت بارلي دون الاستشهاد بأمثلة محددة، إن فرنسا بحاجة لأن "تتخلى تدريجيا عن اعتمادها على عدد معين من المكونات الأمريكية".
وأضافت لمجموعة صغيرة من الصحفيين "لدينا صعوبات تجارية متصلة بفرص التصدير. ونعرف أن هذه الصعوبات لها علاقة بقضايا استراتيجية، وكثيرا ما ترتبط بمشكلات التنافس التجاري".
وكانت لجنة الدفاع في البرلمان قد وجهت عدة أسئلة للوزيرة بشأن تلك القضية في يوليو/ تموز.
وسألها أحد المشرعين، في ذلك الوقت، عن عرقلة صفقة الصواريخ لمصر فقالت "نحن تحت رحمة الأمريكان".
وذكرت بارلي أن أفعال واشنطن تبرز الحاجة إلى تقليل الاعتماد على المكونات الأمريكية في مشروع (منظومة الطيران القتالي المستقبلي)، وهو الجيل الأوروبي التالي من الطائرات المقاتلة الذي تأخذ فرنسا وألمانيا زمام المبادرة في تطويره.
ويستخدم سلاح الجو الفرنسي طائرات "ريبر" المسيرة، التي تنتجها شركة "جنرال أتوميكس" الأمريكية، في عملياته لمكافحة الإرهاب ضد المتشددين. وقالت بارلي إنه ينبغي لفرنسا الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي لتسليح ذلك النوع من الطائرات المسيرة.
وأضافت "هل هذا مرض؟ لا. لكن لا خيار لدينا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)