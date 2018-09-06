الجيش الإيراني يعلن عن إطلاق أقمار اصطناعية

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زادة، اليوم الخميس، عن اعتزام بلاده إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، حدد نائب وزير الدفاع الإيراني الموعد الذي سيتم فيه، إطلاق الأقمار الاصطناعية، مشيرا أن ذلك سيكون خلال الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية (11 فبراير/ شباط المقبل).



© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تكشف عن مواصفات منظومة صاروخية حديثة نجحت في اختبارها

وأكد العميد تقي زادة، أن إيران بلغت الاكتفاء الذاتي الكامل بمجال إنتاج الصواريخ.

وكان نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، قد كشف أيضا اليوم، عن أن اختبار ناجح لمنظومة المضادات الجوية الصاروخية "باور 373".

وتابعت الوكالة، أن ذلك جاء خلال كلمة للعميد تقي زادة في مراسم افتتاح مركز"الغدير" الثقافي والتدريبي التابع للمنظمة العقائدية السياسية في وزارة الدفاع، اليوم الخميس.

وأشار تقي الدين زادة، إلى أن الاختبار الناجح لمنظومة المضادات الجوية الصاروخية "باور 373" يعد من النجاحات التي حققتها الوزارة.

وأضاف، أن مدى هذه المنظومة يبلغ 200 كم وسقف تحليق صواريخها 27 كم والتي تعد ذات كفاءة عالية وتكنولوجيا حديثة مصنعة محليا.

وكان الجيش الإيراني قد أكد منتصف أغسطس/ آب الماضي، أنه سيزيح الستار عن إنجازات عسكرية ضخمة خلال الأسابيع المقبلة، "من شأنها زرع خيبة الأمل في نفوس الأعداء".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، تصريحات مساعد وزير الدفاع العميد رضا طلائي نيك، آنذاك، قال فيها: "إن هناك ظروفا خاصة قد طرأت في البلاد مما جعلتها في منعطف تاريخي فريد من نوعه"، مشيرا إلى أن موازنات المنطقة تسجل أرقاما ناجحة للثورة الإيرانية.

واختتم طلائي نيك، "سوف نسمع أخبارا جيدة وسارة حول الإنجازات والمكاسب العسكرية، التي ستجلب معها خيبة أمل للعدو في الأسابيع القليلة المقبلة".